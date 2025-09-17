Худой мир: большинство украинцев согласны заморозить войну по нынешней линии фронта

76% опрошенных полагают, что даже если США прекратят помощь Украине, сопротивление российской агрессии необходимо продолжать — при поддержке Европы. Те же 76% считают, что если Украина получит достаточно оружия и финансов, а ее союзники будут эффективно давить на Россию санкциями, то Украина сможет победить.