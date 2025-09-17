Худой мир: большинство украинцев согласны заморозить войну по нынешней линии фронта
Три четверти украинцев готовы на заморозку войны по нынешней линии фронта, но большинство не верит в мир в этом году и ожидает новых атак России.
Три четверти украинцев согласны на замораживание конфликта по нынешней линии фронта, однако лишь немногие считают, что война закончится уже в этом году. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
74% украинцев готовы поддержать мирный план Европы и Украины, «хотя и без энтузиазма», который предполагает заморозку конфликта по существующей линии фронта, без юридического признания захваченных территорий российскими, а также предоставление Украине гарантий безопасности.
В то же время большинство — 56% — считают, что Россия все равно попытается вновь атаковать Украину.
76% опрошенных полагают, что даже если США прекратят помощь Украине, сопротивление российской агрессии необходимо продолжать — при поддержке Европы. Те же 76% считают, что если Украина получит достаточно оружия и финансов, а ее союзники будут эффективно давить на Россию санкциями, то Украина сможет победить.
Лишь 18% респондентов уверены, что мир наступит уже в этом году.
62% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.
54% тех, кто сейчас не служит в Силах обороны Украины, утверждают, что готовы идти служить и защищать страну с оружием в руках (среди мужчин — 63%).