Рынок на подъеме: почему рижские новостройки стали популярнее таллинских
Впервые за десять лет рижский рынок новостроек обогнал таллинский: в первой половине года в столице Латвии продали 761 квартиру против 601 в Эстонии.
Рынок новостроек Риги опережает аналогичный рынок Таллина, сообщила пресс-служба компании Invego, управляющей масштабными застройками в столицах Латвии и Эстонии. Впервые за последние десять лет в Риге в первой половине года было продано больше новых квартир, чем в Таллине, отметил руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.
В первой половине года в Риге была продана 761 новая квартира, а в Таллине – 601, говорит, указав на данные Colliers Latvia, руководитель Invego. «В этом нет ничего удивительного, ведь в Риге живёт примерно на 200 000 человек больше, и в последний год на рынке недвижимости наблюдается оживление. В то же время для Таллина эти цифры не являются чем-то трагичным, ведь латыши только начинают потихоньку наверстывать большое отставание, накопившееся за эти годы», – сказал Вяхи.
По словам руководителя Invego, весомой причиной этого является более доступная цена. «Если в Таллине рост цен на недвижимость обусловлен ростом заработной платы, то в Риге ситуация обратная: заработная плата, а следовательно, и кредитоспособность, росли быстрее цен. В Латвии цены на новые квартиры по-прежнему на 30% ниже», — пояснил Вяхи, пословам которого среда процентных ставок в этом году также способствовала оживлению на рынке.
По объёмам продаж непосредственно в Invego по-прежнему лидирует Эстония – 49 заключённых сделок против 35 сделок в Латвии, но, по словам Вяхи, разрыв быстро сокращается. «Я почти уверен, что во второй половине года Invego продаст в Риге больше жилья, чем в Таллине. В Эстонии проекты развития до сих пор имели преимущество по времени, поскольку у нас много новых домов, в которые можно заселиться сразу, и это поддерживает высокий уровень сделок», – указал Вяхи. В Латвии Invego сейчас занимается развитием шести жилых районов, в двух из которых продажи начались в последние две недели.