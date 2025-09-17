Рынок на подъеме: почему рижские новостройки стали популярнее таллинских

По объёмам продаж непосредственно в Invego по-прежнему лидирует Эстония – 49 заключённых сделок против 35 сделок в Латвии, но, по словам Вяхи, разрыв быстро сокращается. «Я почти уверен, что во второй половине года Invego продаст в Риге больше жилья, чем в Таллине. В Эстонии проекты развития до сих пор имели преимущество по времени, поскольку у нас много новых домов, в которые можно заселиться сразу, и это поддерживает высокий уровень сделок», – указал Вяхи. В Латвии Invego сейчас занимается развитием шести жилых районов, в двух из которых продажи начались в последние две недели.