"Просим прощения за доставленные неудобства": 5000 пассажиров потеряли время из-за вчерашней акции перевозчиков
Стоящие на обочинах автобусы и растерянные пассажиры - утром вторника, 16 сентября, такую картину можно было наблюдать во многих районах Латвии. На этот раз причиной стали не технические проблемы автобусов, а акция протеста перевозчиков.
Большинство латвийских предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки автобусами, во вторник с 10 до 11 часов остановили автобусы, требуя от правительства пересмотреть заключенные договоры и компенсировать растущие убытки. В Автотранспортной дирекции (АТД) отметили, что протесты повлияли примерно на 165 рейсов региональных автобусов и 5000 пассажиров, сообщает Lsm.lv.
В протесте приняли участие девять из 11 перевозчиков - Daugavpils autobusu parks, Talsu autotransports, Tukuma auto, Rēzeknes autobusu parks, VTU Valmiera, Norma A, Liepājas autobusu parks, Nordeka и Ventspils reiss. Они требуют, чтобы государство компенсировало возникшие в этом году убытки и как минимум на 10% увеличило сумму заключенных договоров по перевозке пассажиров. "У нас из года в год со стороны государства меняются правила игры. Со старта конкурсов на перевозки минимальная зарплата менялась не менее 4 раз. Кроме того, изменены другие условия - и пошлины на транспортные средства, и акцизный налог", - пояснил председатель правления VTU Valmiera Айгар Витолс.
В акции не участвовало АО "CATA", которое на основании выгодных краткосрочных договоров о прямой дотации выполняет перевозки в регионе Цесиса, Сигулды и Лимбажи, и Latvijas sabiedriskais autobuss, убытки которого, возможно, покрываются индексацией с 1 августа 2025 года, указали перевозчики.
Несмотря на то, что остановка "Sili" на Видземском шоссе находится чуть дальше, на этот раз автобус остановился не на остановке, а на какой-то площадке и простоял там час, участвуя в акции протеста. Представитель перевозчиков объяснил происходящее пассажирам рейса Руйиена-Рига, которые не по своей воле стали участниками акции протеста. "Прошу прощения за доставленные неудобства. Мы старались "достучаться" до руководства дирекции, до руководства министерства. Но, к сожалению, нас не услышали. Поэтому ситуация зашла настолько далеко, что мы задействовали общество", - пояснил пассажирам председатель правления VTU Valmiera Витолс.
Однако АТД с требованиями перевозчиков не согласна и обещает оштрафовать коммерсантов за задержанные или не выполненные во время протестов рейсы. "Мы считаем эти требования необоснованными. Все перевозчики участвовали в открытой публичной закупке. Все перевозчики сами предложили цены, по которым обещали оказывать свои услуги. Если перевозчики требуют пересмотра ими же рассчитанной цены и по сути протестуют против предложений, поданных ими самими, мы в недоумении, как это могло получиться", - отметил председатель правления АТД Янис Лапиньш.