"Проим прощения за доставленные неудобства": 5000 пассажиров потеряли время из-за вчерашней акции перевозчиков

В протесте приняли участие девять из 11 перевозчиков - Daugavpils autobusu parks, Talsu autotransports, Tukuma auto, Rēzeknes autobusu parks, VTU Valmiera, Norma A, Liepājas autobusu parks, Nordeka и Ventspils reiss. Они требуют, чтобы государство компенсировало возникшие в этом году убытки и как минимум на 10% увеличило сумму заключенных договоров по перевозке пассажиров. "У нас из года в год со стороны государства меняются правила игры. Со старта конкурсов на перевозки минимальная зарплата менялась не менее 4 раз. Кроме того, изменены другие условия - и пошлины на транспортные средства, и акцизный налог", - пояснил председатель правления VTU Valmiera Айгар Витолс.