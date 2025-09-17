Учения "Запад-2025": Москва играет мускулами, но силы уже не те

Настороженность НАТО перед началом учений "Запад-2025" имеет все основания: предыдущие учения "Запад-2021", когда на западное направление было переброшено и "задержалось" там большое количество российских военнослужащих и техники, как известно, чуть позже развернулись до вторжения в Украину. В этот раз 12 сентября, за два дня до начала маневров, произошел инцидент с парой десятков российских дронов, которые во время налета на Украину влетели в воздушное пространство Польши, где были сбиты или упали сами. По этим причинам на время учений Польша переместила к восточной границе примерно 40 тысяч военнослужащих и закрыла польско-белорусскую границу. Были опасения, что "Запад-2025" может стать прикрытием для очередной фазы вторжения в Украину со стороны Беларуси, но такая возможность с самого начала оценивалась как маловероятная, поскольку граница двух стран плотно заминирована, укреплена и украинцы считались с таким сценарием.