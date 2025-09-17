Природа сошла с ума? В Латвии в середине сентября нашли лесную землянику

«Грибов в лесу нет, но можно полакомиться земляничкой», — отметила женщина. Несколько жителей выразили восторг по поводу находки и отметили, что «это чудо», а Инга добавила, что в лесу до сих пор можно встретить и лесную малину. Тем временем грибники гордо показывали свои корзинки, заявляя, что грибы в лесу есть, просто нужно уметь их найти.