В Юрмале водитель заехал не туда и застрял на рельсах - в машину врезался пассажирский поезд
В Юрмале водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути в месте, где это запрещено. Машина застряла прямо на рельсах, и хотя машинист приближающегося поезда ее видел, избежать столкновения было невозможно. Движение поездов было приостановлено на час, пока автомобиль не убрали с путей.
Водитель Mitsubishi ехал по улице Конкордияс и, похоже, не понял или не заметил, что дорога здесь заканчивается. Он продолжил движение и оказался на рельсах. Машинист пассажирского поезда увидел застрявший автомобиль, но было уже слишком поздно, сообщает «Degpunktā».
В вечерней темноте машинист подавал сигналы и тормозил, однако в итоге произошло столкновение с машиной. Водитель — гражданин Украины — успел выйти из автомобиля. Пассажиры поезда также не пострадали. Звук удара был мощный, а автомобиль оказался полностью разбитым.
Андрис, очевидец: «Там восстановить уже точно невозможно, всё полностью разбито. Передняя часть развалилась... Я говорю — он даже особо не тормозил, тормозной след короткий. Что у него было в голове — не знаю».
Местная жительница: «Это, конечно, ужасно, что произошло. Честно говоря, такого ещё не было. Обычно машины здесь ездят очень тихо. А в этот раз был сильный шум, машина ехала, ехала. Куда ехала — непонятно».
Из-за аварии движение поездов было остановлено на час, пока автомобиль не убрали с рельсов.
Сигита Паула, руководитель отдела коммуникации A/S Pasažieru vilciens: «Мы, конечно, призываем и пешеходов, и водителей ни в коем случае не пересекать железнодорожные пути в неразрешённых местах, ведь это действительно очень опасно. Такие случаи серьёзно влияют на движение поездов и на безопасность наших пассажиров».
По всей Латвии люди регулярно пересекают пути в непредназначенных для этого местах. Но чтобы сделать это на автомобиле, нужны особые обстоятельства. И они действительно были. Государственная полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,41 промилле. В отношении него начаты административные процессы за вождение в нетрезвом виде и за создание аварийной ситуации.