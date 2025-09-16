В Юрмале водитель заехал не туда и застрял на рельсах - в машину врезался пассажирский поезд

По всей Латвии люди регулярно пересекают пути в непредназначенных для этого местах. Но чтобы сделать это на автомобиле, нужны особые обстоятельства. И они действительно были. Государственная полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,41 промилле. В отношении него начаты административные процессы за вождение в нетрезвом виде и за создание аварийной ситуации.