ЛГБТ и дети: депутаты предлагают запрет на участие несовершеннолетних в акциях

Депутаты хотят дополнить статьи закона о защите прав детей и закона о собраниях, шествиях и пикетах, установив, что "несовершеннолетним лицам запрещено участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности ЛГБТ". Кроме того, депутаты призывают вписать в закон о защите прав детей, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью, жизни и нравственности".