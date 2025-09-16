Без аттестата: в Латвии упростили правила поступления в вузы

Изменения внесены с целью сделать процесс приёма более прозрачным и удобным как для абитуриентов, так и для вузов, а также повысить конкурентоспособность латвийских университетов по сравнению с другими европейскими, где набор начинается уже весной. Поправки обеспечивают большую гибкость при подаче документов.