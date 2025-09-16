Иллюстративное фото.
Без аттестата: в Латвии упростили правила поступления в вузы
16 сентября Кабинет министров утвердил поправки к правилам приёма студентов, подготовленные Министерством образования и науки. Теперь абитуриенты смогут зарегистрироваться на учёбу ещё до получения документа о среднем образовании, основываясь на критериях, установленных вузом. При этом результаты централизованных экзаменов сохраняются как ключевой критерий при поступлении.
Изменения внесены с целью сделать процесс приёма более прозрачным и удобным как для абитуриентов, так и для вузов, а также повысить конкурентоспособность латвийских университетов по сравнению с другими европейскими, где набор начинается уже весной. Поправки обеспечивают большую гибкость при подаче документов.
Новый порядок даёт практическую пользу как абитуриентам, которые смогут раньше и более осознанно выбрать программу, так и вузам, получающим более ясное регулирование и возможность заранее привлекать студентов:
- Более прозрачный выбор учёбы — абитуриенты смогут раньше узнать, где будут учиться, и вовремя получить подтверждение о месте.
- Более конкурентоспособные вузы — латвийские университеты станут сопоставимыми с европейскими, где конкурсы проходят весной.
- Равные возможности для всех — если вузы проводят приём по результатам централизованных экзаменов, то оценки по латышскому языку, математике, иностранному языку и другим предметам по-прежнему будут главным критерием для программ, требующих среднего образования.
Вузы, которые проводят приём до получения результатов экзаменов, смогут заключать договор о зачислении только после того, как абитуриент предоставит документ об окончании средней школы.