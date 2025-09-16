ЕС должен "скрести по сусекам" ради Украины - в 2026 году нужно не меньше 60 млрд евро
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в 2026 году помощь Украине от ЕС должна составить не менее 60 млрд евро. Он подчеркнул, что именно поддержка украинской армии останется ключевым фактором сдерживания России.
Назначенный министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что в следующем году помощь Украине со стороны Европейского союза (ЕС) должна составить не менее 60 млрд евро. «Большие столицы не генерируют для Украины столько денег, сколько следовало бы. Нам нужно не менее 60 млрд евро от ЕС на следующий год, и это будет большим вызовом», — сказал глава литовской дипломатии во время встречи с фракцией Либерального движения в Сейме во вторник.
По его словам, после достижения перемирия в Украине главным сдерживающим фактором для России будут оставаться Вооруженные силу Украины, которые будут обходиться не дешевле, чем обходятся сейчас. «И нам придется скрести по сусекам как по конкретных инструментам, так и по бюджетному планированию», — подчеркнул Будрис.
По данным Европейской комиссии, с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году Евросоюз выделил Украине 173,5 млрд евро.
Как писало агентство BNS, новое правительство Литвы в своей программе взяло на себя обязательство обеспечить выделение не менее 0,25% валового внутреннего продукта на военную помощь Украине.