ЕС должен "скрести по сусекам" ради Украины - в 2026 году нужно не меньше 60 млрд евро

Назначенный министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что в следующем году помощь Украине со стороны Европейского союза (ЕС) должна составить не менее 60 млрд евро. «Большие столицы не генерируют для Украины столько денег, сколько следовало бы. Нам нужно не менее 60 млрд евро от ЕС на следующий год, и это будет большим вызовом», — сказал глава литовской дипломатии во время встречи с фракцией Либерального движения в Сейме во вторник.