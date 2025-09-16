Рабочая сила становится золотой? Латвия - среди лидеров по росту затрат
Средние почасовые расходы на рабочую силу в Латвии во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 8,7%, что является более стремительным ростом, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные во вторник статистическим бюро ЕС Eurostat.
Самый стремительный рост расходов на рабочую силу во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зарегистрирован в Болгарии (+13,2%), за которой следуют Венгрия (+10,9%), Румыния (+10,4%), Эстония (+10,3%), Греция (+9,7%), Словакия (+9,6%), Польша (+9,5%) и Литва (+9,4%). Рост расходов на рабочую силу во втором квартале зафиксирован во всех странах ЕС.
Среднечасовые расходы на рабочую силу в ЕС во втором квартале в годовом выражении увеличились на 4%, а в еврозоне прирост составил 3,6%.
В промышленности средние почасовые затраты на рабочую силу во втором квартале ЕС в годовом сравнении выросли на 3,9%, а в еврозоне рост составил 3,3%. И в Латвии, и в Литве в промышленности почасовые затраты на рабочую силу в апреле-июне были на 9,1% больше, чем годом ранее, а в Эстонии зарегистрирован рост на 10,1%. При этом в строительстве в ЕС средние почасовые расходы на рабочую силу в апреле-июне в годовом сравнении увеличились на 4,8%, а в еврозоне - на 4,7%. В том числе в Латвии зарегистрирован рост расходов на 10,1%, в Литве был рост на 8,1%, а в Эстонии - 13,3%.
Во втором квартале почасовые расходы на рабочую силу в сфере услуг в ЕС были на 4,6%, а в еврозоне - на 4,3% больше, чем годом ранее. В Латвии расходы на рабочую силу в секторе услуг в этот период выросли на 8,3%, в Литве - на 8,4%, а в Эстонии - на 12,5%.
Расходы на рабочую силу включают в себя заработную плату, премии и доплаты, а также налоговые платежи и взносы социального страхования.