Рабочая сила становится золотой? Латвия - среди лидеров по росту затрат

В промышленности средние почасовые затраты на рабочую силу во втором квартале ЕС в годовом сравнении выросли на 3,9%, а в еврозоне рост составил 3,3%. И в Латвии, и в Литве в промышленности почасовые затраты на рабочую силу в апреле-июне были на 9,1% больше, чем годом ранее, а в Эстонии зарегистрирован рост на 10,1%. При этом в строительстве в ЕС средние почасовые расходы на рабочую силу в апреле-июне в годовом сравнении увеличились на 4,8%, а в еврозоне - на 4,7%. В том числе в Латвии зарегистрирован рост расходов на 10,1%, в Литве был рост на 8,1%, а в Эстонии - 13,3%.