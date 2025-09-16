Желтое предупреждение: в Курземе и Видземе ночью ожидается штормовой ветер до 23 м/с

В других местах в западной и центральной части Латвии ожидаются порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Ночью местами вероятны кратковременные дожди, в начале ночи в Курземе возможны ливни с грозами. Минимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, на побережье - до +15.