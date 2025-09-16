Актер и режиссер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет
Роберт Редфорд, актер и лауреат премии "Оскар" как режиссер, который отказался от статуса голливудского героя-любовника, чтобы отстаивать близкие его сердцу дела, скончался сегодня утром, сообщил его публицист Синди Бергер. Ему было 89 лет.
Роберт Редфорд, актер и режиссер, ставший звездой Голливуда благодаря ролям в таких классических фильмах, как «Буч Кэссиди и Санденс Кид» и «Вся президентская рать», а также вдохнувший новую жизнь в американское независимое кино как один из основателей кинофестиваля Sundance, скончался во вторник утром в своем доме в Юте. Об этом сообщил его публицист. Синди Бергер отметила, что он ушел из жизни «в горах Юты — в месте, которое он любил, в окружении тех, кого он любил. Его будет очень не хватать. Семья просит о приватности».
Роберт Редфорд был наиболее известен как ведущий актер конца 1960-х и 1970-х годов: легко узнаваемый по развевающимся светлым волосам и любимый зрителями за свое обаяние. Но он был также успешным режиссером, убежденным политическим активистом и предпринимателем, оказавшим значительное влияние на культуру.
RIP Robert Redford, 1936-2025 pic.twitter.com/RXgtL0Fsz0— Old Hollywood (@TheOldHollywood) September 16, 2025
Он получил «Оскар» за лучшую режиссуру за семейную драму «Обыкновенные люди» (1980) — первый из его девяти фильмов в качестве режиссера.
Наследие Редфорда продолжит жить через Институт Санденс — некоммерческую организацию, основанную им в 1981 году, которая проводит кинофестиваль Sundance. Этот ежегодный фестиваль в заснеженном Парк-Сити, штат Юта, представляет необычные проекты и помогает запускать карьеры новых художников. «Я видел истории, которым не давали шанса быть рассказанными, и подумал: “Возможно, я смогу направить свои силы на то, чтобы дать этим людям возможность”, — вспоминал Редфорд в интервью 2018 года. — Оглядываясь назад, я чувствую себя очень хорошо оттого, что сделал это».
За карьеру, длившуюся более шести десятилетий, Редфорд завоевал два «Оскара», включая почетную награду в 2002 году, а также три «Золотых глобуса», среди них премию Сесила Б. ДеМилля за вклад в кинематограф в 1994 году.