Актер и режиссер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Роберт Редфорд, актер и режиссер, ставший звездой Голливуда благодаря ролям в таких классических фильмах, как «Буч Кэссиди и Санденс Кид» и «Вся президентская рать», а также вдохнувший новую жизнь в американское независимое кино как один из основателей кинофестиваля Sundance, скончался во вторник утром в своем доме в Юте. Об этом сообщил его публицист. Синди Бергер отметила, что он ушел из жизни «в горах Юты — в месте, которое он любил, в окружении тех, кого он любил. Его будет очень не хватать. Семья просит о приватности».