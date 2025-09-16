Предприниматель и меценат Янис Зузанс снова стал женатым мужчиной
Янис Зузанс в этом месяце связал себя узами брака с возлюбленной Илзе Гринбергой. Днем ранее пара заключила брачный договор.
По данным базы Lursoft, пара зарегистрировала брак 2 сентября в отделе ЗАГС Цесисского края, а за день до этого заключила брачный договор. В нём указано, что «каждый из супругов сохраняет право собственности на движимое, недвижимое имущество и финансовые средства, принадлежавшие ему до заключения брака, а также на имущество и средства, приобретённые в браке, и вправе распоряжаться ими независимо от согласия другого супруга».
Уже через несколько дней после свадьбы, 5 сентября, новоиспечённые супруги Янис и Илзе появились на публике, посетив премьеру спектакля «Nachtland» в театре Дайлес.
В 2021 году после 40 лет совместной жизни Янис Зузанс развёлся с супругой Диной. Тогда сам Зузанс объяснял решение разводом так: «Пандемия Covid-19 и текущая ситуация в стране не пощадили наши отношения». Сначала пара не комментировала подробности, пока своё мнение не высказала Дина. Она рассказала, что совместная жизнь прекратилась после того, как она узнала о романах мужа: «Когда я узнала об этой женщине, на следующий день мы с Янисом стали жить раздельно. Больше мы об этом не говорим. У меня есть гордость и правило — никому об этом не рассказывать».
Вскоре после этого интервью Зузанс стал появляться на публике с новой возлюбленной — стилистом Илзе Гринбергой из Тукумса. Дина Зузане скончалась в сентябре 2022 года.