Предприниматель и меценат Янис Зузанс снова стал женатым мужчиной

В 2021 году после 40 лет совместной жизни Янис Зузанс развёлся с супругой Диной. Тогда сам Зузанс объяснял решение разводом так: «Пандемия Covid-19 и текущая ситуация в стране не пощадили наши отношения». Сначала пара не комментировала подробности, пока своё мнение не высказала Дина. Она рассказала, что совместная жизнь прекратилась после того, как она узнала о романах мужа: «Когда я узнала об этой женщине, на следующий день мы с Янисом стали жить раздельно. Больше мы об этом не говорим. У меня есть гордость и правило — никому об этом не рассказывать».