В Лиепае в машине нашли младенца рядом с родителями-наркоманами в отключке

На место оперативно прибыли сотрудники Курземского регионального управления полиции и обнаружили указанный автомобиль. Машина была закрыта, видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о ДТП, не оказалось. Внутри на пассажирском сиденье спала женщина, на водительском — мужчина, на коленях у которого находился маленький ребенок. Увидев полицейских, малыш улыбнулся и начал двигаться. Правоохранители открыли дверь и попытались разбудить взрослых. Женщина не реагировала, оба не могли ответить на вопросы и по внешнему виду находились в состоянии опьянения.