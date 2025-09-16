В Лиепае в машине нашли младенца рядом с родителями-наркоманами в отключке
29 августа днем в полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на улице Клайпедас, 150, у подъезда к Южному кладбищу, находится автомобиль, в салоне которого лежат двое взрослых, а рядом плачет ребенок.
На место оперативно прибыли сотрудники Курземского регионального управления полиции и обнаружили указанный автомобиль. Машина была закрыта, видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о ДТП, не оказалось. Внутри на пассажирском сиденье спала женщина, на водительском — мужчина, на коленях у которого находился маленький ребенок. Увидев полицейских, малыш улыбнулся и начал двигаться. Правоохранители открыли дверь и попытались разбудить взрослых. Женщина не реагировала, оба не могли ответить на вопросы и по внешнему виду находились в состоянии опьянения.
Когда им объяснили, что ребенок может быть передан в учреждение опеки, мать расплакалась и умоляла оставить малыша с ней, утверждая, что способна о нем заботиться.
Однако в салоне обнаружили несколько шприцев с жидкостью, использованные шприцы и порошкообразное вещество, предположительно наркотики. Тест на алкоголь показал отрицательный результат, а после предъявления найденных шприцев взрослые признались, что употребляли наркотические вещества.
По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело, оба взрослых доставлены в медучреждение для экспертизы. Мать подтвердила, что употребляла наркотики, и признала, что уже привлекалась к ответственности за это в прошлом году.
Учитывая, что ребенок находился в автомобиле без присмотра, был грязным, голодным, в полном подгузнике, а рядом открыто лежали шприцы с иглами и жидкостями, начат также административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
Полицейские накормили младенца и вызвали скорую помощь. Медики осмотрели ребенка и проблем со здоровьем не выявили. Малыш был передан на попечение родственнице, которая обязалась заботиться о нем и не возвращать его родителям до решения опекунского совета.
Результаты экспертизы подтвердили наличие наркотиков в организме родителей. Анализ изъятых в автомобиле веществ еще ожидается. Полиция продолжает расследование.