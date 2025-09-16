Перевозка донорских органов является одной из задач армии в мирное время.
Сегодня 15:17
Из Риги в Вильнюс вертолетом доставили донорский орган
В понедельник в рамках международной операции донорский орган был срочно доставлен из Риги в Университетскую больницу Вильнюса, сообщает литовская армия.
Как передает портал tv3.lv, поступила просьба Национального бюро трансплантации о срочной транспортировке донорского органа. Для выполнения операции около 17:00 вертолет с командой медиков направился в Рижский международный аэропорт.
Перевозка донорских органов является одной из задач армии в мирное время, уточнили в литовских вооружённых силах.
Получив орган, врачи Вильнюсской больницы немедленно начали операцию по пересадке тяжело больному пациенту.