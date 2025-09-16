Более 47 тысяч должников: алиментщики в Латвии задолжали детям почти полмиллиарда

Фонд алиментов напоминает, что должники должны учитывать ограничения своих прав: уголовную ответственность, принудительное взыскание долга присяжным судебным исполнителем (долг передается для принудительного взыскания и за границу), причем у него нет срока давности, а сумма увеличивается на 6% в год. Информация передается в Бюро кредитной информации, поэтому возможность взять кредит закрыта. Существуют и другие ограничения: запрещено использовать огнестрельное оружие, играть в азартные игры, управлять транспортным средством (включая судно), но не если это является источником дохода, как, например, для водителей-дальнобойщиков, занимать должность (судьи, присяжного нотариуса или судебного исполнителя). Кроме того, информация о должнике публикуется на портале www.latvija.lv. По данным фонда, в отношении этих лиц зарегистрировано 306 871 дело об исполнительном производстве. 88% должников - мужчины и лишь 12% - женщины. 62% из них моложе 50 лет, 11% имеют инвалидность, 75-80% не имеют дохода или имущества, а 14% не имеют известного места жительства. 53% имеют судимости, в том числе 41% связаны с лишением свободы.