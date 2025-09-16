Мэр Риги и его балтийские коллеги хотят, чтобы столичные велодорожки были видны в Google Maps
Мэры Риги, Таллина и Вильнюса обратились к Google с просьбой отобразить велодорожки столиц Балтии в Google Maps. По их словам, это повысит безопасность и сделает велосипедный транспорт более доступным и популярным.
Мэры Таллина, Риги и Вильнюса направили вчера совместное обращение руководству Google с просьбой обеспечить полное и актуальное отображение велосипедной инфраструктуры столиц стран Балтии в приложении Google Maps. «Мы обратились к Google с просьбой добавить велодорожки столиц стран Балтии в слои карт Google Maps.
В последние годы Таллин, Рига и Вильнюс последовательно инвестируют в велосипедную инфраструктуру, чтобы горожане могли передвигаться безопасно, удобно и экологично. Однако эта инфраструктура не отображается в цифровом пространстве, из-за чего остается незаметной для многих пользователей и не позволяет адекватно планировать маршрут, – сказал мэр Таллина Евгений Осиновский. – Отображение велодорожек в картографических приложениях повышает безопасность, помогает людям удобнее планировать маршруты и способствует использованию велосипеда как повседневного транспорта. Мы уже передали Google все необходимые данные и ждем, что информация о велодорожках очень скоро появится в Google Maps. Также мы попросили, чтобы в будущем изменения отражались в приложении своевременно», – добавил мэр.
Под обращением подписались мэр Таллина Евгений Осиновский, мэр Риги Виестурс Клейнбергс и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
В письме подчеркивается, что за последнее десятилетие города значительно инвестировали в развитие велосипедной сети: в Таллине построено около 113 км велодорожек, в Риге – 165 км, а в Вильнюсе – 170 км. Во всех трех столицах стран Балтии в ближайшие годы планируется дальнейшее увеличение протяженности веломаршрутов.