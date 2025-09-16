Мэр Риги и его балтийские коллеги хотят, чтобы столичные велодорожки были видны в Google Maps

В последние годы Таллин, Рига и Вильнюс последовательно инвестируют в велосипедную инфраструктуру, чтобы горожане могли передвигаться безопасно, удобно и экологично. Однако эта инфраструктура не отображается в цифровом пространстве, из-за чего остается незаметной для многих пользователей и не позволяет адекватно планировать маршрут, – сказал мэр Таллина Евгений Осиновский. – Отображение велодорожек в картографических приложениях повышает безопасность, помогает людям удобнее планировать маршруты и способствует использованию велосипеда как повседневного транспорта. Мы уже передали Google все необходимые данные и ждем, что информация о велодорожках очень скоро появится в Google Maps. Также мы попросили, чтобы в будущем изменения отражались в приложении своевременно», – добавил мэр.