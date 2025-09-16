Израильские военные объявили о начале масштабной операции в секторе Газа

Наступление последовало через несколько часов после визита госсекретаря США Марко Рубио, который встречался с премьр-министром Биньямином Нетаниягу и членами кабинета. В то же время президент США Дональд Трамп в своей социальной сети призвал ХАМАС немедленно освободить всех израильских заложников, предупредив об «ужасных последствиях», если боевики будут использовать заложников в качестве живых щитов.