Израильские военные объявили о начале масштабной операции в секторе Газа
Израильские военные официально объявили о начале масштабной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа. Основной задачей кампании называется установление контроля над городом Газа и его пригородами, а также ликвидация террористической инфраструктуры в этих районах.
По данным телеканала N12, накануне наземного манёвра из города эвакуировались около 350 тысяч жителей, что, по словам израильских источников, создало условия для начала операции.
Издание CNN, ссылаясь на представителей служб безопасности Израиля, подтверждает: ЦАХАЛ приступил к наземной фазе наступления в Газа-сити. В ходе операции ожидаются интенсивные бои, сопровождаемые ударами авиации и артиллерии.
Поздним вечером 15 сентября израильская авиация и артиллерия провели десятки атак — в одном из эпизодов называли 37 ударов за 20 минут, включая «огненный пояс», которым обычно поражают подземные объекты. Ночью удары пришлись на различные районы; вскоре после бомбардировок палестинская пресса сообщила о вхождении израильских танков в город, пишет cursorinfo.co.il.
Представители ЦАХАЛ подтвердили радиостанции «Решет Бет» факт интенсивных ударов и заявили, что ближайшие дни будут «тяжёлыми» для инфраструктуры ХАМАС.
Утром 16 сентября министр обороны Исраэль Кац в своём посте в Х написал: «Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена», опубликовав также кадры разрушений целевого объекта.
Наступление последовало через несколько часов после визита госсекретаря США Марко Рубио, который встречался с премьр-министром Биньямином Нетаниягу и членами кабинета. В то же время президент США Дональд Трамп в своей социальной сети призвал ХАМАС немедленно освободить всех израильских заложников, предупредив об «ужасных последствиях», если боевики будут использовать заложников в качестве живых щитов.