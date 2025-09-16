Новый сезон концертного зала Cēsis открыт фестивалем Čello Cēsis: публику порадовали редкими инструментами и шедеврами

В Цесисе стартовал новый сезон с фестиваля Čello Cēsis
Новый сезон концертного зала Cēsis открылся 11-м международным фестивалем Čello Cēsis, который 13 и 14 сентября пригласил публику познакомиться с разнообразием звучания и репертуара виолончели.
Фестиваль открылся концертом «Baroks pils salonā» в салоне Цесисского Нового замка, который создал особую историческую атмосферу. Виолончелист Кристап Бергс и клавесинистка Иева Салиете представили программу, объединяющую произведения эпохи барокко и современной музыки. Звучала уникальная виолончель 2024 года работы Филипа Бонхоффёра и инструмент XIX века мастера Лоренцо Вентапане. В программе — Джеминиани, Бах и Маре, а также Соллима и Васкс, чья музыка придала вечеру современную эмоциональную глубину.
В субботу вечером в Большом зале концертного зала прошёл главный концерт фестиваля. Литовский симфонический оркестр под руководством дирижёра Модестаса Питренаса и солисты из Латвии и Эстонии посвятили программу 150-летию литовского композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, исполнив его симфоническую поэму «В лесу».
Эмоциональным центром вечера стал концерт Освальдо Голихова для виолончели, аккордеона и оркестра Azul, считающийся одним из важнейших виолончельных концертов XXI века. Его исполнили эстонский виолончелист Марсель Йоханнес Китс и латвийский аккордеонист Артур Новикс. Завершила программу Симфония ре минор Сезара Франка, придавшая концерту масштабное и романтическое звучание.
В воскресенье состоялся концерт для маленьких слушателей. Музыкальный спектакль «Стражи Вселенной», созданный группой виолончелистов MELO M и режиссёром Карлисом Фрейманисом, перенёс детей и родителей в космическое путешествие, где музыка стала языком дружбы и взаимопонимания. Яркое визуальное оформление и живое звучание превратили концерт в эмоциональное приключение. «Вступая в новое десятилетие, фестиваль открывает новые горизонты, но мы остаёмся верны неизменным ценностям — уникальности программы и высокому профессионализму. Каждый год создаются особые программы, которые позволяют публике познакомиться с мировыми шедеврами и современными музыкальными премьерами. Поэтому Čello Cēsis — это не только яркое осеннее событие, но и мерило для всего сезона», — подчеркнула художественный руководитель концертного зала Cēsis Инесе Загорска.