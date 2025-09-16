Новый сезон концертного зала Cēsis открыт фестивалем Čello Cēsis: публику порадовали редкими инструментами и шедеврами

В воскресенье состоялся концерт для маленьких слушателей. Музыкальный спектакль «Стражи Вселенной», созданный группой виолончелистов MELO M и режиссёром Карлисом Фрейманисом, перенёс детей и родителей в космическое путешествие, где музыка стала языком дружбы и взаимопонимания. Яркое визуальное оформление и живое звучание превратили концерт в эмоциональное приключение. «Вступая в новое десятилетие, фестиваль открывает новые горизонты, но мы остаёмся верны неизменным ценностям — уникальности программы и высокому профессионализму. Каждый год создаются особые программы, которые позволяют публике познакомиться с мировыми шедеврами и современными музыкальными премьерами. Поэтому Čello Cēsis — это не только яркое осеннее событие, но и мерило для всего сезона», — подчеркнула художественный руководитель концертного зала Cēsis Инесе Загорска.