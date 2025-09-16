Подарок после прохладного лета: Латвия пережила одну из самых теплых первых декад сентября
Первая декада сентября в Латвии оказалась на четыре градуса теплее обычного и побила шесть температурных рекордов, при этом дожди в большинстве регионов почти не выпадали, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С 1 по 10 сентября средняя температура воздуха составляла +18 градусов, в то время как средняя температура августа этого года составила всего +15,9 градуса.
Самая низкая температура воздуха в начале сентября была +6,9 градуса в Мадоне, зафиксированные утром 3 сентября, а самая высокая, до +28,2 градуса, была 6 сентября в Руиене. Было побито шесть рекордов тепла.
Среднее по стране количество осадков составило 6,3 миллиметра, или 28 % от нормы для первой декады сентября. Бауска была единственной станцией наблюдения, где осадков выпало больше обычного - 21,1 миллиметра. В Дагде, Колке и Сигулде в начале месяца осадков не было или они составили 0,1 миллиметра.
В начале сентября порывы ветра ни на одной из станций наблюдения не превышали 16 метров в секунду.