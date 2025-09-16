Подарок после прохладного лета: Латвия пережила одну из самых теплых первых декад сентября

Среднее по стране количество осадков составило 6,3 миллиметра, или 28 % от нормы для первой декады сентября. Бауска была единственной станцией наблюдения, где осадков выпало больше обычного - 21,1 миллиметра. В Дагде, Колке и Сигулде в начале месяца осадков не было или они составили 0,1 миллиметра.