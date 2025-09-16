В Латвии
Сегодня 09:10
В Риге сегодня выйдет солнце, воздух прогреется до +19 градусов
Во вторник во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой, во время грозы возможен град и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.
Временами небо будет проясняться, на востоке страны сохранится облачность. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 14 метров в секунду, на западном побережье Курземе ветер усилится до 20-23 метров в секунду. При грозе в любой точке страны возможны кратковременные порывы до 15-20 метров в секунду.
В Риге будет светить солнце, воздух прогреется до +19 градусов. Есть вероятность кратковременных дождей и гроз с порывистым ветром; большую часть дня ожидается умеренный южный ветер.