В Риге водитель грузовика пытался заехать во двор и застрял между домами - никто так и не понял, что это было

По неизвестным причинам водитель попытался заехать во двор многоквартирного дома — его путь легко проследить по следам: грязный отпечаток протектора, сбитый каменный столб, остатки краски на стене и погнутая водосточная труба. Ночью жильцы слышали, как автомобиль «царапал» здание, сообщает «Degpunktā». «Я ещё ночью услышал, что что-то врезалось. Утром посмотрел - интересный манёвр. Хорошо, что он там и остановился, а не во двор прорвался, иначе там уже были бы машины, а не дом», - сказал местный житель Роберт.