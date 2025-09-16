В Риге водитель грузовика пытался заехать во двор и застрял между домами - никто так и не понял, что это было
Жители окрестностей пруда Марас в Риге недоумевают из-за поступка водителя грузовика: утром они проснулись и увидели застрявший у двора зелёный фургон. Повреждения получили не только сама машина, но и прилегающие объекты и фасад дома.
По неизвестным причинам водитель попытался заехать во двор многоквартирного дома — его путь легко проследить по следам: грязный отпечаток протектора, сбитый каменный столб, остатки краски на стене и погнутая водосточная труба. Ночью жильцы слышали, как автомобиль «царапал» здание, сообщает «Degpunktā». «Я ещё ночью услышал, что что-то врезалось. Утром посмотрел - интересный манёвр. Хорошо, что он там и остановился, а не во двор прорвался, иначе там уже были бы машины, а не дом», - сказал местный житель Роберт.
Зелёный фургон застрял в проезде между двумя домами. Водитель вышел, осмотрел повреждения со всех сторон. «Я видел - он ходил кругами, смотрел, что произошло. Но шататься не шатался», - продолжил Роберт.
Осмотрев свой покорёженный транспорт, водитель решил, что лучший выход — уйти, и растворился в ночи. Машина же простояла на месте почти весь следующий день. Местные жители гадают о причинах такого поступка: ни угол, ни размеры проезда не позволяют объяснить этот манёвр.
Житель окрестностей: «Я сам ездил на больших машинах. Тут было слишком узко. Что он тут делал и как — не понимаю. Единственное объяснение: влетел на скорости, упёрся, зад подбросило вверх — и его повело в сторону».
Государственная полиция начала административное дело, личность водителя установлена. В ближайшее время мужчину вызовут для объяснений, чтобы выяснить, что его подтолкнуло на такой поступок.