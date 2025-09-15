Латвия готовится к миссии НАТО "Восточный страж"

Министерство обороны Латвии ведет практическую работу со штабами НАТО по внедрению миссии Eastern Sentry, или "Восточный страж". В министерстве не прокомментировали, могут ли быть размещены в Латвии на время миссии истребители союзников и противодронные системы, в том числе оружие. В ведомстве отметили, что публичная информация о ходе миссии будет предоставлена, как только это станет возможно.