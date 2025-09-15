Древесные гранулы уже подорожали - латвийцы готовятся к отопительному сезону

Председатель правления компании Kurzemes granulas Марис Петровскис отмечает, что привычки жителей в покупке гранул изменились. "Раньше май был самым спокойным месяцем, мы планировали ремонт, завод останавливался. После кризисов, которые у нас были, май стал одним из самых жарких месяцев. Люди уже в мае спешили заготовить запасы, чтобы не было дефицита, и чтобы осенью цены не выросли ещё выше. Сейчас люди постепенно возвращаются к тем, на мой взгляд, относительно логичным привычкам, и в августе сравнительно высоки показатели продаж. Всё лето у нас была такая круглая цифра в 200 евро за тонну. К середине сентября мы планируем поднять цену до 210 евро за тонну, то есть с НДС она составит 235,2 евро за тонну, потому что на гранулы действует пониженная ставка НДС для частных лиц", - сказал Петровскис.