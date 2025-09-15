Готовы хоть сейчас, но пока не будем! Депутаты отклонили проект закрытия границы с РФ и Беларусью
Комиссия Сейма по нацбезопасности заявила о готовности немедленно закрыть восточную границу Латвии при необходимости, но пока не видит оснований для этого шага. Решение должно быть согласовано с Литвой и Эстонией.
Ответственные службы Латвии готовы в случае необходимости немедленно закрыть восточную границу страны, заявили в понедельник должностные лица комиссии Сейма по национальной безопасности. При этом на заседании комиссии был сделан вывод, что сейчас закрывать восточную границу не нужно.
Комиссия Сейма по национальной безопасности рассмотрела подготовленный Национальным объединением проект решения о закрытии границы Латвии с Россией и Беларусью на время проходящих у этой границы военных учений "Запад". С учетом предоставленной ответственными службами информации комиссия решила не направлять проект решения на дальнейшее рассмотрение в Сейм.
Комиссия отмечает, что этот вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности (СНБ), который уже поручил Кабинету министров вместе с ответственными службами рассмотреть вопрос об установлении ограничений на пересечение восточной границы Латвии. Комиссия присоединяется к решению СНБ и подчеркивает, что действия Латвии по вопросам безопасности на восточной границе должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками - Литвой и Эстонией.
Ситуация с безопасностью на восточной границе страны является одним из приоритетов работы Комиссии по национальной безопасности, и в рамках парламентского контроля комиссия продолжит усиленно следить за актуальными событиями в этой сфере, сообщила пресс-служба Сейма.