Готовы хоть сейчас, но пока не будем! Депутаты отклонили проект закрытия границы с РФ и Беларусью

Комиссия отмечает, что этот вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности (СНБ), который уже поручил Кабинету министров вместе с ответственными службами рассмотреть вопрос об установлении ограничений на пересечение восточной границы Латвии. Комиссия присоединяется к решению СНБ и подчеркивает, что действия Латвии по вопросам безопасности на восточной границе должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками - Литвой и Эстонией.