В Бразилии на аукцион выставят гигантский изумруд весом 241 кг

Выставленный образец размером около 90 × 40 см состоит из блока сланца и кварца, в котором сформировалась высокая концентрация изумрудов. По подсчетам, от 45% до 50% массы камня (примерно 110–120 кг) составляют кристаллы изумруда в естественном состоянии. По заключению геммолога Нормана Майкла Родиа (выпускник Gemological Institute of America), кристаллы отличаются сбалансированными пропорциями и насыщенными оттенками — от нежно-молочно-зеленого до ярко-изумрудного, при этом сохранили четкую гексагональную форму и прозрачность. Эксперт отмечает высокую сохранность и выразительный контраст — именно такие характеристики ценятся коллекционерами и инвесторами по всему миру.