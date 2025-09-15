Во вторник обещают ливни с грозами, возможен даже град

В ночные и утренние часы почти по всей стране, начиная с запада, пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут интенсивными, возможна гроза. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха составит +11...+16 градусов. Днем выглянет солнце, лишь в Латгале будет преимущественно облачно. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни с грозами, возможен град. Южный, юго-западный ветер на западном берегу Курземе, а также под отдельными грозовыми облаками в других местах Латвии в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха во вторник составит +15...+20 градусов.