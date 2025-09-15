Rietumu Banka предоставил 3,56 млн евро для реконструкции исторических зданий в Риге
Rietumu Banka предоставил SIA FRB кредит в размере 3,56 миллиона евро для приобретения и реконструкции двух исторических зданий в Риге, в Латгальском предместье, на улице Даугавпилс.
Здания являются архитектурными памятниками местного значения, и после реконструкции, которая будет проведена с сохранением архитектурной ценности, они станут современными многоквартирными домами. Часть кредита будет использована также для увеличения оборотных средств предприятия.
Здания на улице Даугавпилс построены в 1909 году, автором проекта является архитектор Генрих Девендрусс, который спроектировал и ряд других домов в Латгальском предместье. После завершения реконструкции в них будет 59 квартир общей площадью около 1929 м2, а на цокольном этаже будут оборудованы складские помещения. «На рынке жилья в Риге есть устойчивый спрос на современные, качественно реконструированные объекты именно в исторических зданиях, которые удачно расположены в центре города или поблизости от него. При этом фактор архитектурного наследия придает таким домам дополнительную ценность. Данный кредит является также примером долгосрочного сотрудничества банка и клиента – ранее мы вместе работали по другому проекту, где банк финансировал реконструкцию здания, являющегося образцом югендстиля, на улице Александра Чака в Риге», – говорит член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka Артур Юкш.
«Мы уверены, что Латгальское предместье является перспективным и привлекательным районом Риги, который еще полностью не оценен по достоинству. Он находится в стратегически выгодном месте с хорошей инфраструктурой для качественной повседневной жизни и отдыха. Думаю, что уже в ближайшем будущем мы увидим здесь гораздо больше реновированных зданий, поскольку значительная часть покупателей жилья ищут варианты именно в исторических районах Риги. В таких местах бережно сохраненное архитектурное наследие вкупе с современными удобствами создает уникальную среду для проживания, а также – обеспечивает высокий потенциал роста и привлекательность для инвестиций», – отметил член Правления SIA FRB Виталий Федулов.
Строительные работы будет осуществлять SIA DBU, имеющее большой опыт реновации исторических зданий.