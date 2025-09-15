По 5000 евро штрафа: дистрибьюторы наказаны за создание дефицита лекарств в Латвии
Два крупных дистрибьютора лекарств в Латвии получили штрафы по 5000 евро за искусственное создание дефицита медикаментов после введения новых правил ценообразования.
За искусственное создание дефицита лекарств наказаны несколько крупных дистрибьюторов медикаментов, в том числе SIA Tamro и SIA Magnum Medical, сообщает сегодня вечером передача "Nekā personīga" на TV3.
С января в Латвии действуют новые правила формирования цен на лекарства. Они снизили наценку, которую могут устанавливать оптовые компании и аптеки. Ранее её рассчитывали пропорционально цене производителя, а теперь наценка фиксированная. На прошлой неделе представители Министерства здравоохранения на заседании комиссии Сейма ознакомили депутатов с результатами первого полугодия реформы цен на лекарства.
За искусственное создание дефицита лекарств Инспекция здравоохранения оштрафовала двух дистрибьюторов медикаментов — Tamro и Magnum Medical. За нарушения каждому назначен штраф в размере 5000 евро.
Magnum Medical — третий по величине оптовый поставщик лекарств в Латвии. Ему принадлежат аптеки Apotheka. Компания была оштрафована за то, что не поставила лекарства, хотя они имелись на складе. Аптека заказала у дистрибьютора три упаковки компенсируемого медикамента, но компания потребовала заказать как минимум 20. Так как аптеке больше не было нужно, поставка не состоялась.
Дистрибьютор Tamro — второй по величине распространитель лекарств в стране, связанный с сетью аптек Benu. Компания была оштрафована за то, что поставляла лекарства аптекам, не соблюдая очередь. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Свенс Хенкузенс не считает, что Tamro действовала злонамеренно, скорее это была ошибка.
Программе "Nekā personīga" стало известно, что Инспекция здравоохранения за искусственное создание дефицита лекарств оштрафовала также третьего дистрибьютора, однако компания оспорила наложенный штраф в суде.