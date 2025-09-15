По 5000 евро штрафа: дистрибьюторы наказаны за создание дефицита лекарств в Латвии

Magnum Medical — третий по величине оптовый поставщик лекарств в Латвии. Ему принадлежат аптеки Apotheka. Компания была оштрафована за то, что не поставила лекарства, хотя они имелись на складе. Аптека заказала у дистрибьютора три упаковки компенсируемого медикамента, но компания потребовала заказать как минимум 20. Так как аптеке больше не было нужно, поставка не состоялась.