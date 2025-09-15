Синоптики не радуют - грозы, гололед и снег уже в сентябре

На этой неделе практически каждый день, по крайней мере, в некоторых местах страны, ожидаются дожди, временами сильные, с грозой. Самые сильные и обильные дожди пройдут в Курземе и Видземе. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, временами порывистый; во вторник и в ночь на среду на побережье ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, такие же порывы возможны при грозе облаках в других районах страны.