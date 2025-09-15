Минфин: борьба с теневой экономикой позволила Латвии собрать в этом году 7 млн евро

Минфин напоминает, что с 1 января 2025 года вступило в силу требование, согласно которому в баках коммерческих транспортных средств при въезде в Латвию из третьих стран не должно быть более 200 литров топлива. Ранее в среднем ввозилось около 1200 литров в одном баке. За семь месяцев в Латвию въехало более 13 000 грузовых автомобилей, и благодаря этим ограничениям был предотвращен ввоз в Европейский союз более 13 млн литров топлива без уплаты акциза, что обеспечило дополнительные поступления акцизного налога на местном рынке.