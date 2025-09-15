Минфин: борьба с теневой экономикой позволила Латвии собрать в этом году 7 млн евро
За семь месяцев этого года благодаря мерам по ограничению теневой экономики и улучшению администрирования налогов собрано 7 млн евро, сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Службы государственных доходов (СГД, VID).
Как указал Минфин, запланированные на 2025 год доходы от плана по ограничению теневой экономики и мер по улучшению администрирования налогов, которые относятся к СГД, составляют 6,7 млн евро, тогда как за семь месяцев собрано уже почти 7 млн евро, или 103% запланированных доходов.
Благодаря мерам налогового администрирования и уточнению деклараций предпринимателями в госбюджет дополнительно поступило более 1,1 млн евро, в основном в виде налога на добавленную стоимость.
Минфин напоминает, что с 1 января 2025 года вступило в силу требование, согласно которому в баках коммерческих транспортных средств при въезде в Латвию из третьих стран не должно быть более 200 литров топлива. Ранее в среднем ввозилось около 1200 литров в одном баке. За семь месяцев в Латвию въехало более 13 000 грузовых автомобилей, и благодаря этим ограничениям был предотвращен ввоз в Европейский союз более 13 млн литров топлива без уплаты акциза, что обеспечило дополнительные поступления акцизного налога на местном рынке.