Бывает и такое: в Даугавпилсе водитель нарушил правила, но поблагодарил полицию
Женщина, превысившая скорость под Даугавпилсом, удивила полицейских: вместо жалобы она написала благодарственное письмо.
В конце августа в Даугавпилсе сотрудники полиции зафиксировали автомобиль Škoda Octavia, водитель которого превысил допустимую скорость. На данном участке дороги разрешенная скорость составляла 50 км/ч, и за нарушение был начат административный процесс.
Однако эта история получила необычное продолжение. Нарушительница написала благодарственное письмо в адрес сотрудника полиции. «21 августа недалеко от Даугавпилса я превысила скорость. Из-за ремонтых работ на дороге под Илуксте я задержалась и спешила на обучение сотрудников. Меня остановила инспектор из Южно-Латгальского участка. Признаю, что я нарушила. Так как сама работаю в сфере, где большое внимание уделяется качеству обслуживания клиентов, я хочу выразить искреннюю благодарность инспектору за очень корректное отношение ко мне как к нарушительнице», — говорится в письме.
Женщина подчеркнула, что протокол был оформлен быстро и профессионально, но при этом уважительно: «Я смогла продолжить путь и, конечно, теперь буду внимательнее следить за дорожными знаками. Спасибо еще раз! Очень вдохновляет, что в полиции появляются такие молодые и профессиональные сотрудники».
В Государственной полиции отметили, что такие примеры доказывают, насколько важны взаимное уважение и корректность даже в ситуации нарушения. Полицейские поблагодарили коллег за работу и напомнили, что превышение скорости остается одной из главных причин ДТП. «Чтобы каждый вернулся домой живым и здоровым, важно ехать ответственно и заботиться не только о своей, но и о чужой безопасности», — подчеркнули в полиции.