Бывает и такое: в Даугавпилсе водитель нарушил правила, но поблагодарил полицию

Однако эта история получила необычное продолжение. Нарушительница написала благодарственное письмо в адрес сотрудника полиции. «21 августа недалеко от Даугавпилса я превысила скорость. Из-за ремонтых работ на дороге под Илуксте я задержалась и спешила на обучение сотрудников. Меня остановила инспектор из Южно-Латгальского участка. Признаю, что я нарушила. Так как сама работаю в сфере, где большое внимание уделяется качеству обслуживания клиентов, я хочу выразить искреннюю благодарность инспектору за очень корректное отношение ко мне как к нарушительнице», — говорится в письме.