Директор гимназии: получил бесплатное высшее образование - будь добр отработать его в школе

В передаче "Nacionālo interešu klubs" на TV24 Алиев отметил, что педагогов не хватает повсеместно. Причины разные: часть учителей не владеет латышским языком, другие — в преклонном возрасте, но главная проблема — государство не обеспечивает ни качественной подготовки будущих педагогов, ни условий для их дальнейшей работы.