Директор гимназии: получил бесплатное высшее образование - будь добр отработать его в школе
Директор Рижской классической гимназии Роман Алиев обеспокоен острой нехваткой учителей в Латвии. Он призывает государство реформировать подготовку педагогов и обязать выпускников работать в школах после получения бесплатного образования.
В Латвии школьная система сталкивается с острой нехваткой педагогов. Директора Рижской государственной классической гимназии Романа Алиева тревожит, что школы каждый год начинают обучение в условиях кадрового дефицита, что подрывает качество образования и мотивацию молодых специалистов.
В передаче "Nacionālo interešu klubs" на TV24 Алиев отметил, что педагогов не хватает повсеместно. Причины разные: часть учителей не владеет латышским языком, другие — в преклонном возрасте, но главная проблема — государство не обеспечивает ни качественной подготовки будущих педагогов, ни условий для их дальнейшей работы.
Особое внимание директор уделил тому, что молодые специалисты приходят в школы без достаточной практики, а возможности расширять педагогическую квалификацию ограничены.
Кроме того, он резко раскритиковал законодателей за отсутствие решений, способных привлечь молодежь в профессию. Алиев считает, что государство должно обязать студентов, получающих бесплатное педагогическое образование, работать в школах, а не уходить в другие сферы.