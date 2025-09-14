Генерал раскритиковал идею о призыве женщин в армию: это политика, а не военная необходимость
Генерал Раймонд Граубе в эфире TV24 заявил, что вопрос о вовлечении женщин в Службу государственной обороны слишком политизируется и решается по «гендерному» принципу, а не на основе военных потребностей.
В передаче TV24 «Dienas personība» генерал Раймонд Граубе высказал своё мнение об участии женщин в Службе государственной обороны.
По его словам, он не видел военных исследований, которые обосновывали бы необходимость строить систему всеобщей обороны по примеру Израиля, где каждый гражданин, независимо от пола, имеет своё место в обороне государства, в том числе с оружием в руках. «Если мы делаем такие расчёты и обоснования — тогда действуем. Но не потому, что это правильно или модно», — отметил генерал.
«Наверное, я слишком консервативен, чтобы это понять, но военные потребности я понимаю очень хорошо. Мы уже видим, что даже всех мужчин, которые подходят по физическим и другим параметрам здоровья, мы не сможем призвать», — добавил он.
По мнению Граубе, основной акцент следует делать на развитии системы гражданской обороны. «Вовлечение всех граждан в различные задачи, связанные с безопасностью. Военная служба — лишь один из компонентов, может быть самый заметный, рискованный, опасный и значимый, но мы видим на примере Украины, насколько важна роль медиков, волонтёров, пожарных, спасателей, полицейских. Там очень много работы. И там уже не нужно смотреть на пол, а только на потребности», — подчеркнул генерал.
Он также отметил, что, концентрируясь только на военной службе, общество недооценивает значимость задач в других сферах. «Может быть, женщины больше могут помочь где-то ещё, например, в больницах. Я не знаю. Здесь должны быть исследования, очень серьёзные исследования, и тогда к этому вопросу можно вернуться снова», — резюмировал Граубе.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Министерство обороны уже в следующем году сделает новые шаги, чтобы к 2028 году ввести обязательный призыв женщин в Службу государственной обороны.