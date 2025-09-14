Генерал раскритиковал идею о призыве женщин в армию: это политика, а не военная необходимость

По мнению Граубе, основной акцент следует делать на развитии системы гражданской обороны. «Вовлечение всех граждан в различные задачи, связанные с безопасностью. Военная служба — лишь один из компонентов, может быть самый заметный, рискованный, опасный и значимый, но мы видим на примере Украины, насколько важна роль медиков, волонтёров, пожарных, спасателей, полицейских. Там очень много работы. И там уже не нужно смотреть на пол, а только на потребности», — подчеркнул генерал.