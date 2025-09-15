Дети в Латвии калечат себя - самоповреждений становится все больше

Рост числа подобных случаев отмечается во всех возрастных группах. В возрастной группе до 14 лет в 2023 году зарегистрирована 81 травма, в 2022 году - 58, в 2020 году - 21. В возрастной группе от 15 до 17 лет в 2023 году зарегистрировано 112 травм в результате самоповреждения, в 2022 году - 54, в 2020 году - 36.