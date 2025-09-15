Дети в Латвии калечат себя - самоповреждений становится все больше
С 2010 года количество травм, полученных детьми и молодыми людьми в результате преднамеренного причинения себе вреда, увеличилось почти в 27 раз, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В 2023 году в Латвии зарегистрировано 193 случая травм в результате самоповреждения, тогда как в 2010 году - всего семь.
Рост числа подобных случаев отмечается во всех возрастных группах. В возрастной группе до 14 лет в 2023 году зарегистрирована 81 травма, в 2022 году - 58, в 2020 году - 21. В возрастной группе от 15 до 17 лет в 2023 году зарегистрировано 112 травм в результате самоповреждения, в 2022 году - 54, в 2020 году - 36.
Чаще такого рода травмы фиксируются у девочек. В 2023 году зарегистрировано 57 случаев самоповреждения у девочек младше 14 лет и 80 случаев у девочек в возрасте от 15 до 17 лет.
В начале 2025 года в Латвии проживало 1,857 млн человек, из них 344 тыс., или 18,5% составляли дети в возрасте до 17 лет. С начала 2016 года число детей сократилось на 8800, или на 2,5%.