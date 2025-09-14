Новая неделя в Латвии пройдет под знаком облачности, дождей и прохладной погоды

В ночь на понедельник под влиянием атмосферного фронта в западных и центральных районах местами ожидаются сильные ливни, отдельные облака принесут и грозы. Однако уже к утру дожди станут слабее. Днём осадки прогнозируются почти по всей территории Латвии, но они не будут интенсивными. Ветер будет дуть с юга слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +11…+16°, днём не поднимется выше +14…+20°.