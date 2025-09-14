Новая неделя в Латвии пройдет под знаком облачности, дождей и прохладной погоды
В ночь на понедельник в Латвии ожидаются сильные ливни и грозы, но уже к утру дожди ослабнут. Новая рабочая неделя начнётся с переменчивой погоды, а во второй её половине циклон ослабнет и количество осадков сократится.
В ночь на понедельник под влиянием атмосферного фронта в западных и центральных районах местами ожидаются сильные ливни, отдельные облака принесут и грозы. Однако уже к утру дожди станут слабее. Днём осадки прогнозируются почти по всей территории Латвии, но они не будут интенсивными. Ветер будет дуть с юга слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +11…+16°, днём не поднимется выше +14…+20°.
Во вторник и среду облаков в небе станет меньше, но в большинстве регионов всё же пройдут дожди, местами — сильные ливни и грозы. Усилится юго-западный ветер: во вторник его порывы достигнут 15–19 м/с на побережье, а в среду — уже в более обширной территории Курземе и Видземе. Минимальная температура ночью составит +11…+16°, днём — +16…+20°.
Во второй половине недели циклон ослабнет — ветер утихнет, количество осадков уменьшится. Местами ночами температура опустится ниже +10°, а днём останется на уровне начала недели.