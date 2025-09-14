В Латвии растет число несовершеннолетних соискателей убежища: большинство - дети из Африки и Ближнего Востока

Несовершеннолетние соискатели убежища находятся в Латвии в среднем от нескольких дней до целого учебного года. На 2025/2026 учебный год в рамках процедуры предоставления убежища в Латвии остались 39 несовершеннолетних, которые уже учились в учреждениях образования в прошлом учебном году. До завершения процедуры предоставления убежища этим детям должны предоставляться возможности образования, даже если им не присвоен статус беженца или альтернативный статус.