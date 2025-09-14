Центробанк: финансовой грамотности нужно учить в школе, а то молодежь не понимает, зачем платить налоги
Молодежь до 30 лет и безработные хуже всего разбираются в финансовых вопросах, показало исследование. Эксперты считают, что повысить уровень знаний поможет интеграция финансовой грамотности в школьные уроки математики.
Одним из способов повысить финансовую грамотность населения в долгосрочной перспективе может быть включение соответствующих тем в школьный предмет математики, считает глава отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Бришке, сообщает LSM+.
«Один из путей — в большей степени интегрировать финансовую грамотность в уроки математики. Но это не может происходить как добровольный проект, опирающийся на энтузиазм. Такой подход показывает результаты лишь тогда, когда он структурирован в программе, когда подготовлены и для всех доступны учебные материалы. Если такой подход пускается на самотек, то это как раз способствует неравенству, потому что есть школы, которые подходят к этим вопросам серьезно, а есть те, которые ими не занимаются», — сказала Айя Бришке.
С тем, что в школах финансовой грамотности нужно уделять больше внимания, согласна и продекан факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета Линда Михно. «Часто, говоря с молодыми людьми, проблемой оказывается то, что они не понимают, почему мы платим налоги. Им кажется, что мы делаем это, чтобы финансирование было у государства и чиновников. Но на самом деле, большую часть налогов мы платим для того, чтобы финансирование было для наших родителей и бабушек с дедушками. А они [молодые люди] этого не понимают. Важно, чтобы в школе мы говорили об этих вопросах больше, чтобы учили не только высчитывать, но и могли объяснить школьникам так, чтобы они это поняли», — считает она.