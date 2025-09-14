Центробанк: финансовой грамотности нужно учить в школе, а то молодежь не понимает, зачем платить налоги

С тем, что в школах финансовой грамотности нужно уделять больше внимания, согласна и продекан факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета Линда Михно. «Часто, говоря с молодыми людьми, проблемой оказывается то, что они не понимают, почему мы платим налоги. Им кажется, что мы делаем это, чтобы финансирование было у государства и чиновников. Но на самом деле, большую часть налогов мы платим для того, чтобы финансирование было для наших родителей и бабушек с дедушками. А они [молодые люди] этого не понимают. Важно, чтобы в школе мы говорили об этих вопросах больше, чтобы учили не только высчитывать, но и могли объяснить школьникам так, чтобы они это поняли», — считает она.