В Латвии планируют удвоить цены на билеты в мемориальные музеи
Правительство планирует в два раза повысить цены на билеты в шести мемориальных музеях, следует из пояснительной записки к проекту правил, подготовленных Министерством культуры.
В объединение мемориальных музеев входят шесть музеев: музей Яниса Акуратерса, музей Кришьяниса Барона, музей Райниса и Аспазии с четырьмя экспозиционными местами, музей Яниса Розенталя и Рудольфа Блауманиса, мемориальный музей Андрея Упита с филиалом в Скривери и музей Ояра Вациетиса.
Согласно новому прейскуранту, входной билет в каждый из музеев объединения будет стоить 2 евро вместо нынешнего 1 евро. Билет на посещение двух музеев в течение 24 часов будет стоить 3 евро, тогда как сейчас он стоит 1,50 евро.
Минкульт указывает, что цены на билеты в мемориальных музеях не менялись с 2015 года, хотя за это время были созданы новые экспозиции, модернизированы существующие и реализована широкая программа мероприятий. Также выросли расходы на содержание музеев, коммунальные услуги, оплату труда и другие ресурсы.
Проект предусматривает и другие изменения: в акционные дни будут действовать скидки от 50% до 100%, цена на услуги гида будет дифференцирована в зависимости от размера группы, расширится предложение образовательных программ, в том числе онлайн и вне музея (с покрытием расходов заказчиком), а для учащихся, студентов и пенсионеров сохранится льготная стоимость. Также планируется ввести семейный билет для мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Минкульт отмечает, что цены на билеты в этих музеях по-прежнему останутся ниже, чем в аналогичных музеях Латвии и за рубежом. При этом будет сохранена действующая политика бесплатного посещения для определённых категорий населения, а для социально менее защищённых посетителей предусмотрена сниженная плата.