В Латвии планируют удвоить цены на билеты в мемориальные музеи

Проект предусматривает и другие изменения: в акционные дни будут действовать скидки от 50% до 100%, цена на услуги гида будет дифференцирована в зависимости от размера группы, расширится предложение образовательных программ, в том числе онлайн и вне музея (с покрытием расходов заказчиком), а для учащихся, студентов и пенсионеров сохранится льготная стоимость. Также планируется ввести семейный билет для мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста.