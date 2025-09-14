Ринкевич летит в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН

Выступление президента на Генассамблее ООН запланировано 24 сентября около 17:45 по латвийскому времени. Темами речи Ринкевича будут агрессия России против Украины и ее угрозы для международного сообщества, ситуация на Ближнем Востоке и предстоящее участие Латвии в Совете Безопасности ООН.