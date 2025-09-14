Украинскому спортсмену Эдуарду Цибуле хотят дать гражданство Латвии в обход натурализации
Комиссия Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественной интеграции подала в Президиум Сейма законопроект о признании Эдуарда Цибули гражданином Латвии.
Предусмотрено предоставить гражданство гражданину Украины специальным законом, в обход обычной процедуры натурализации.
В аннотации к законопроекту указано, что Эдурад Цибуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живет в Латвии, где учится в Рижской Пардаугавской основной школе и активно занимается тхэквондо. Он добился выдающихся спортивных успехов, представляя Латвию на международных соревнованиях.
Гражданство необходимо предоставить Цибуле, чтобы он мог официально представлять Латвию на международных турнирах и Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Поддержку предоставлению гражданства выразили несколько спортивных организаций.
Также в аннотации сказано, что Управление по делам гражданства и миграции не выявило препятствий для получения им гражданства, однако в данный момент он не имеет права получить его в порядке натурализации.