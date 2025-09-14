Украинскому спортсмену Эдуарду Цибуле хотят дать гражданство Латвии в обход натурализации

В аннотации к законопроекту указано, что Эдурад Цибуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живет в Латвии, где учится в Рижской Пардаугавской основной школе и активно занимается тхэквондо. Он добился выдающихся спортивных успехов, представляя Латвию на международных соревнованиях.