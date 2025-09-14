В воскресенье в Латвии существенных осадков не ожидается

День будет облачным, однако местами небо прояснится. В утренние часы местами в западных и центральных районах пройдут дожди, но в дальнейшей части дня существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.