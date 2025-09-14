Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В воскресенье в Латвии существенных осадков не ожидается
В воскресенье существенных осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет облачным, однако местами небо прояснится. В утренние часы местами в западных и центральных районах пройдут дожди, но в дальнейшей части дня существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.
В Риге днем будет преимущественно облачно, в ранние утренние часы кратковременно пройдет дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +20...+22 градусов.