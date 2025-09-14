Вместо клумб - ловушки: женщина сломала руку на улице Гертрудес, пришлось делать операцию

Илзе Ланковска ежедневно ходит по улице Гертрудес, где очень интенсивное движение автомобилей, пешеходов, велосипедистов и курьеров. «Встретила знакомую у цветочного магазина, остановилась, мы начали разговаривать. Люди хотели пройти мимо нас, я сделала шаг назад и полетела в яму, оставшуюся после срубленного дерева. На этом участке от улицы Кр. Барона до Чака таких ям около шести, так как тротуар приподнят выше, а деревья остались внизу и земля не подсыпана», — рассказала Илзе.