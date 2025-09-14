Вместо клумб - ловушки: женщина сломала руку на улице Гертрудес, пришлось делать операцию
Клумбы на рижских тротуарах могут создавать опасные ситуации — как сообщила передача Латвийского телевидения «4. studija», одна жительница города, споткнувшись об бордюр на улице Гертрудес, сломала руку. Клумбы расположены ниже уровня тротуара, и в Рижской думе обещают закрыть их решётками во время ремонтных работ.
Илзе Ланковска ежедневно ходит по улице Гертрудес, где очень интенсивное движение автомобилей, пешеходов, велосипедистов и курьеров. «Встретила знакомую у цветочного магазина, остановилась, мы начали разговаривать. Люди хотели пройти мимо нас, я сделала шаг назад и полетела в яму, оставшуюся после срубленного дерева. На этом участке от улицы Кр. Барона до Чака таких ям около шести, так как тротуар приподнят выше, а деревья остались внизу и земля не подсыпана», — рассказала Илзе.
Илзе работает садовницей, но сейчас не может выполнять повседневные обязанности и даже самостоятельно одеваться, сообщает LSM.lv.
«Мне повезло только потому, что у меня был рюкзак. Если бы я ударилась головой, всё закончилось бы хуже. Но рука сломана, пришлось делать операцию. У меня перелом лучевой кости, в сустав вставлены металлические элементы», — пояснила женщина.
Ей предстоит ждать начала реабилитации, чтобы рука снова заработала как прежде.
Координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижской думы Мартиньш Вилемсонс объяснил, что ситуация сложилась исторически: «На отдельных участках тротуара клумбы для деревьев ниже самого тротуара. Иными словами, произошла застройка, и тротуары оказались значительно выше корней деревьев».
Можно ли просто засыпать ямы землёй, чтобы избежать подобных случаев? «Такое решение невозможно, потому что это будет вредно для деревьев — они могут быстро погибнуть», — отметил представитель думы.
Владельцы близлежащих кафе на улице Гертрудес пытаются проявить инициативу и засыпают углубления сами — мульчей или кофейной гущей, что деревьям не на пользу. Засыпка корневой шейки почвой приводит к болезням, ослаблению деревьев и росту корневой поросли. К сожалению, в этих местах действительно образовались большие ямы, и пешеходам приходится внимательно смотреть под ноги.
Временных решений, по словам думы, не существует. Улучшения ситуации на улице Гертрудес можно ожидать только в следующем году, когда запланированы работы по реконструкции. Тогда клумбы обещают закрыть решётками, чтобы подобных несчастных случаев больше не происходило.