Воскресенье будет приятным для прогулок: днем без дождей и до +22
В ночь на воскресенье в Латвии ожидаются сильные ливни и грозы, температура воздуха понизится до +11…+16 градусов, а днём в большинстве регионов осадки прекратятся, и воздух прогреется до +18…+22.
В ночь на воскресенье с юга в западные и центральные районы страны придёт новая зона осадков — местами ожидаются сильные ливни и грозы, а также ветер, который в основном будет слабым, но во время грозы может усиливаться порывами. Температура воздуха понизится до +11…+16°. Дождевые облака достигнут и Риги, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха опустится до +14…+15°.
Днём сохранится облачная погода, однако местами возможны прояснения. В утренние часы в отдельных районах западной и центральной части страны ещё будет идти дождь, но позже существенных осадков не ожидается. Преобладающий ветер — слабый до умеренного, юго-восточный и восточный. Максимальная температура воздуха составит +18…+22°.
В Риге днём будет преимущественно облачно, ранним утром местами кратковременный дождь. Ожидается слабый до умеренного юго-восточный ветер, воздух прогреется до +20…+21°.