Воскресенье будет приятным для прогулок: днем без дождей и до +22

В ночь на воскресенье с юга в западные и центральные районы страны придёт новая зона осадков — местами ожидаются сильные ливни и грозы, а также ветер, который в основном будет слабым, но во время грозы может усиливаться порывами. Температура воздуха понизится до +11…+16°. Дождевые облака достигнут и Риги, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха опустится до +14…+15°.