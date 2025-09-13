Немецкие альпинисты спасли туристку из Латвии, провалившуюся в трещину ледника в Австрии

Как сообщает издание Kronen Zeitung, в понедельник, 8 сентября 2025 года, супруги из Латвии отправились на восхождение после подъема на гору на канатной дороге Хунеркогель. Спускаясь в сложных условиях, женщина поскользнулась и упала примерно на четыре метра в ледовую трещину. Ее мужу удалось избежать падения, после чего он громко позвал на помощь.