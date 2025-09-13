Немецкие альпинисты спасли туристку из Латвии, провалившуюся в трещину ледника в Австрии
На австрийском леднике Дахштайне восхождение латвийской пары едва не закончилась трагедией: 46-летняя женщина упала в трещину. Спасти ее удалось лишь благодаря мгновенной реакции немецких альпинистов.
Как сообщает издание Kronen Zeitung, в понедельник, 8 сентября 2025 года, супруги из Латвии отправились на восхождение после подъема на гору на канатной дороге Хунеркогель. Спускаясь в сложных условиях, женщина поскользнулась и упала примерно на четыре метра в ледовую трещину. Ее мужу удалось избежать падения, после чего он громко позвал на помощь.
На крики откликнулись немецкие альпинисты — 60-летний Михаэль Вальтер и его 32-летний напарник, которые возвращались назад и спешили к последней канатной дороге. Вместе с еще двумя очевидцами они быстро организовали страховку, опустили в расщелину систему с блоком и объяснили пострадавшей, как закрепить ее на обвязке.
По словам спасателей, женщина уже начала «вмерзать» в лед и застряла очень крепко. Лишь с помощью специальных узлов удалось создать нужное усилие и вытащить ее на поверхность. Латвийка была сильно переохлаждена и промокла, но серьезных травм не получила и от медицинской помощи отказалась.
Представители горной спасательной службы подчеркнули, что условия на ледниках Дахштайна сейчас крайне сложные и требуют опыта и хорошей подготовки. Супруги из Латвии после происшествия продолжили свой отпуск в Австрии и выразили огромную благодарность своим спасителям.