"Латышские девушки, вам не стыдно?" Потасовка двух девушек в трамвае Риги попала на видео
В социальных сетях появился напряженный видеоролик, в котором ссорятся две пассажирки рижского трамвая - блондинка и брюнетка, которые чуть не подрались из-за якобы незарегистрированного билета...
«Успокой свои нервы», — говорит блондинка. На что брюнетка отвечает: «Что, простите?» После этого следует удар по голове, а другая женщина бьет соперницу ногой. «Ты свинья такая! Ты не прокомпостировала талон. Ты думаешь, если у тебя светлые волосы, ты можешь ехать бесплатно?»
При этом на фоне слышно, как другая пассажирка говорит: «Латышские девушки, вам не стыдно?»
Ссора не утихает, обе называют друг друга больными. «Ты больная и нечестная! И из-за таких, как ты, мы никогда не станем нормальным обществом!» По этому тексту можно подумать, что обе женщины знакомы между собой. Однако удостовериться, что видео подлинное и не постановочное, невозможно.
Этот видеоролик в социальной сети Instagram получил более 500 отметок «нравится», а также несколько комментариев. Люди такое поведение не поддерживают:
- «Все хуже и хуже, скоро ездить в общественном транспорте будет невозможно».
- «Я регистрирую свою поездку еще до того, как зайду в транспорт, потому что приложение на телефоне это позволяет. Теперь меня тоже будут бить, потому что не видно, что я зарегистрировался?!»
- «Такие латыши на самом деле фу».
- «О какой нормальной среде она говорит, такая в нормальное общество не попадет даже если заставит всю Латвию компостировать талоны».
- «Можно подумать, что бить другого человека в общественном транспорте (и вообще) — это признак нормального общества».