Из Латвии Wizz Air больше не летает, а вот из Литвы предложит семь новых направлений
Венгерская авиакомпания Wizz Air к весне следующего года предложит семь новых маршрутов из всех трёх литовских аэропортов, а также увеличит частоту рейсов. Кроме того, с декабря Wizz Air разместит в Вильнюсском аэропорту ещё один самолёт — у компании их будет здесь три.
«Мы запускаем семь новых маршрутов в Литве, которые будут стартовать постепенно с ноября до следующего летнего сезона», — сказал руководитель Отдела коммерческих операций Wizz Air в странах Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока Андраш Сабо на пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе.
«Это масштабное расширение, возможности компании в Литве увеличатся более чем на 50%. Мы укрепляем свои позиции второго по величине авиаперевозчика (в Литве — BNS), у нас есть амбиции продолжать рост», — сказал представитель Wizz Air.
«Мы также будем выполнять рейсы из аэропорта Паланги», — сказал Сабо.
Первый новый маршрут — из Вильнюса в Краков (Польша) стартует 27 октября, за ним последуют Таллин (Эстония), Ницца (Франция) и Турку (Финляндия) — 12 декабря, Тирана (Албания) — 31 марта следующего года и Подгорица (Черногория) — 7 июня.
Тем временем, новый маршрут из Паланги в столицу Норвегии Осло планируется открыть 10 декабря.
По словам главы компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Симонаса Барткуса, направления, предлагаемые Wizz Air, «вызывают восхищение», поскольку некоторые из рынков, куда планирует летать венгерская авиакомпания, являются новыми. «У нас будет сообщение с Подгорицей. В рамках всей нашей маршрутной карты, которая приближается к символической сотне направлений, мы видим необходимость поиска всё более уникальных и новых регионов, куда мы могли бы расширить наши рейсы из Литвы», — сказал на мероприятии Барткус.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Wizz Air с июня временно прекратил предлагать рейсы из аэропорта Риги.