Из Латвии Wizz Air больше не летает, а вот из Литвы предложит семь новых направлений

По словам главы компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Симонаса Барткуса, направления, предлагаемые Wizz Air, «вызывают восхищение», поскольку некоторые из рынков, куда планирует летать венгерская авиакомпания, являются новыми. «У нас будет сообщение с Подгорицей. В рамках всей нашей маршрутной карты, которая приближается к символической сотне направлений, мы видим необходимость поиска всё более уникальных и новых регионов, куда мы могли бы расширить наши рейсы из Литвы», — сказал на мероприятии Барткус.