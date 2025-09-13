В результате аварии на трассе в Латвии пострадал автомобиль вековой давности
На трассе перевернулся редкий Buick 1923 года выпуска с историческим сертификатом. Машину недавно можно было увидеть на ретро-рынке в Бикерниеках. Похоже, теперь у владельца впереди масштабная реставрация.
По сообщениям в соцсетях, редкий Buick 1923 года с историческим сертификатом, который еще на прошлых выходных радовал публику на ретро-рынке в Бикерниеках, попал в аварию. Автомобиль перевозили на прицепе, но транспортировка завершилась опрокидыванием прямо на трассе. Подробностей аварии пока нет.
На фото с места происшествия видно, как ретро-машина перевернулась и повисла на отбойнике. К счастью, рама и кузов, по предварительным данным, остались целыми, что дает шанс на восстановление. Судя по фотографиям, сделанным на ретро-рынке в Бикерниеках, владелец хотел продать машину за 18 000 евро, однако теперь ему придется вкладываться в ремонт.
Несмотря на печальные кадры, энтузиасты считают - автомобиль «ранен, но не сломан» и вполне может вернуться на дороги после новой реставрации.
- «Реставрация превысит цену самой машины… Жаль, что так случилось».
- «Будет новая реставрация. Будут новые заботы. Но владелец олдтаймера — как самурай. Нет цели, есть путь».
- «Ранен, но не убит. Можно делать».