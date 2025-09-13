В результате аварии на трассе в Латвии пострадал автомобиль вековой давности

На фото с места происшествия видно, как ретро-машина перевернулась и повисла на отбойнике. К счастью, рама и кузов, по предварительным данным, остались целыми, что дает шанс на восстановление. Судя по фотографиям, сделанным на ретро-рынке в Бикерниеках, владелец хотел продать машину за 18 000 евро, однако теперь ему придется вкладываться в ремонт.