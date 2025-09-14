По данным ООН, в Северной Корее все чаще казнят людей за просмотр иностранных фильмов
Северная Корея, похоже, все чаще применяет смертную казнь за такие действия, как просмотр или обмен иностранными фильмами, говорится в новом докладе ООН. Об этом сообщает Euronews.
Основываясь на интервью с более чем 300 респондентами, покинувшими страну за последнее десятилетие, авторы доклада пришли к выводу, что Северная Корея сегодня более закрыта, чем когда-либо. Жители "подвергаются неослабевающей пропаганде со стороны государства на протяжении всей своей жизни", причем ограничения там сильнее, чем в любой другой стране мира, заключили в ООН.
Один из беглецов сообщил, что усиление репрессий в последние годы было направлено на то, чтобы "закрыть людям глаза и уши". "Эта форма контроля направлена на устранение даже самых незначительных признаков недовольства или жалоб", - добавили другие.
С тех пор как в 2011 году Ким Чен Ын пришел к власти после смерти своего отца, в стране ввели больше законов, допускающих смертную казнь. Один из них касается просмотра и распространения медиаконтента иностранного производства.
Северокорейские собеседники сообщили ООН, что с 2020 года на основании этого закона стали чаще казнить нарушителей. По словам беглецов, тех, кого признают виновными, расстреливают на публике, чтобы отбить желание у других следовать этому примеру.
Говоря о выводах доклада, глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал последние 10 лет "потерянным десятилетием" для Северной Кореи. "Мне больно говорить, что если (Северная Корея) продолжит двигаться по нынешней траектории, то население страны будет подвергаться еще большим страданиям, жестоким репрессиям и страху, которые оно так долго терпело", - отметил он. - Сотни интервью, проведенных в ходе подготовки этого репортажа, свидетельствуют о явном и сильном желании перемен, особенно среди молодежи".