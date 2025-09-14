По данным ООН, в Северной Корее все чаще казнят людей за просмотр иностранных фильмов

Говоря о выводах доклада, глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал последние 10 лет "потерянным десятилетием" для Северной Кореи. "Мне больно говорить, что если (Северная Корея) продолжит двигаться по нынешней траектории, то население страны будет подвергаться еще большим страданиям, жестоким репрессиям и страху, которые оно так долго терпело", - отметил он. - Сотни интервью, проведенных в ходе подготовки этого репортажа, свидетельствуют о явном и сильном желании перемен, особенно среди молодежи".